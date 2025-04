M5S: Schlein, 'non d'accordo su tutto, ma no riarmo singoli Stati punto in comune'**

**M5S: Schlein, 'non d'accordo su tutto, ma no riarmo singoli Stati...

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – "Non siamo d'accrodo su tutto ma ci sono molti punti comuni". Lo dice la segretaria Elly Schlein a margine del seminario dei deputati dem al Museo Cervi a proposito della manifestazione M5S. In comune, aggiunge, "c'è una forte critica rispetto alla prospettiva di una corsa al riarmo dei singoli 27 stati dell'Ue e rispetto alle proposte della Commissione così come condividiamo la prospettiva di andare verso una difesa comune, un esercito comune europeo".

Ci sono "altri punti di distanza. Penso a uno importante come la difesa dell'Ucraina ma ci sono anche convergenze come sullo sforzo politico e diplomatico che vogliamo veder fare all'Unione Europea sia un Ucraina che in Medio Oriente".