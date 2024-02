Home > Video > Ma si può pagare anche solo un euro con la carta di credito? Ma si può pagare anche solo un euro con la carta di credito?

“Come facevamo in passato solo con i contanti?”, Povia si domanda come si possa pagare anche solo un euro con la carta di credito. Il cantante critica l’educazione digitale e la tracciabilità, affermando che sia solo una scusa per essere più controllati. Cosa ne pensate? Siete d’accordo?