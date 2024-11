Macerata: riaperta indagine duplice omicidio baronessa Rothschild e sua segretaria

Roma, 1 nov. (Adnkronos) - Il caso del duplice misterioso omicidio della baronessa Rothschild e della sua segretaria è stato riaperto dalla procura e dai carabinieri di Macerata. La novità arriva in esclusiva nella puntata di Quarto Grado, in onda questa sera, in prima serata su Retequ...

Roma, 1 nov. (Adnkronos) – Il caso del duplice misterioso omicidio della baronessa Rothschild e della sua segretaria è stato riaperto dalla procura e dai carabinieri di Macerata. La novità arriva in esclusiva nella puntata di Quarto Grado, in onda questa sera, in prima serata su Retequattro. Gli inquirenti hanno convocato diverse decine di testimoni per ricostruire il giallo riguardante la scomparsa della baronessa Jeanette Rothschild e della sua segretaria e interprete Gabriella Guerin, avvenuta il 29 novembre 1980 sui Monti Sibillini, nei pressi di Sarnano (Macerata).

Gli scheletri delle due donne furono ritrovati 13 mesi dopo, il 27 gennaio 1982, in un bosco a Podalla di Fiastra (Macerata), da alcuni cacciatori. Nel corso delle indagini entrarono molte suggestioni: vennero scomodati Roberto Calvi e la banda della Magliana e la morte delle due donne venne associate anche a un furto di opere della casa d’aste Christie's di Roma, avvenuto il giorno prima della scomparsa. Ma oggi ci sarebbe una svolta clamorosa nell’inchiesta: il fascicolo è stato riaperto per duplice omicidio. È arrivata l’ora della verità per la morte della baronessa e della sua segretaria? Tutti gli aggiornamenti e gli approfondimenti esclusivi relativi alla vicenda saranno al centro del programma condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.