Dopo un tour significativo in Asia centrale, che ha consolidato i rapporti con paesi chiave come Uzbekistan e Kazakistan, Giorgia Meloni si appresta a un nuovo appuntamento di rilievo sulla scena internazionale. Il prossimo incontro con il presidente francese Emmanuel Macron a Roma rappresenta un passaggio cruciale nella sua strategia di politica estera, in un momento in cui l’Italia cerca di rafforzare la propria posizione nel contesto europeo e globale.

Questo faccia a faccia, previsto per il 3 giugno, sarà l’occasione per discutere temi importanti.

Meloni e Macron, il mediatore Merz e la tregua in vista di G7, Consiglio Ue e ricostruzione Ucraina

Nelle ultime settimane, il cancelliere tedesco Friedrich Merz avrebbe agito da mediatore tra Meloni e Macron, che già l’estate scorsa avevano siglato una tregua a Versailles durante i Giochi di Parigi, dopo mesi di tensioni culminate al G7 di Puglia sul tema dell’aborto. Questi contrasti avevano rallentato anche il Trattato del Quirinale del 2021.

Il nuovo incontro punta a ridurre le distanze in vista di eventi chiave come il G7 in Canada, il Consiglio Ue e la conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina a Roma. Roma e Parigi sperano intanto in progressi di pace tra Kiev e Mosca, in Medio Oriente e nelle relazioni commerciali tra Usa e Ue.

Macron a Roma da Meloni: cosa si nasconde dietro l’incontro del 3 giugno

A rendere noto l’appuntamento sono fonti di Palazzo Chigi: l’idea di un incontro bilaterale tra Italia e Francia sarebbe nata durante un breve scambio tra i due leader in occasione dei funerali di Papa Francesco. Quel giorno, caratterizzato dal clamoroso faccia a faccia in Vaticano tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky ha fatto da contesto alla prima scintilla di questo dialogo, che si è concretizzato nelle settimane successive.

Il vertice è fissato per martedì 3 giugno a Roma, dopo che l’ultima volta Macron aveva accolto Meloni nella capitale francese. Molti lo definiscono “l’incontro del disgelo” dopo mesi di tensioni più o meno evidenti. Al centro della discussione ci saranno la ricerca di una linea europea condivisa sulla questione dei dazi imposti dagli Stati Uniti, il difficile negoziato sulla guerra ucraina e l’approccio europeo verso Israele, in vista del Consiglio Ue del 23 giugno.

L’incontro sarà il primo ufficiale di Macron con il governo Meloni, dopo due precedenti incontri informali nel 2022 e 2023 e uno scambio fugace ai funerali di Papa Francesco.