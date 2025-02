Mafia: pm, 'uso criptofonini agevola dialoghi riservati tra boss'**

Palermo, 11 feb. (Adnkronos) – "L'ormai noto sistema dei criptofonini ha reso possibile il dialogo, costante e riservato, non solo con i trafficanti di droga, a beneficio degli affari, ma anche tra i vari mandamenti, a beneficio, stavolta, della stessa essenza organizzativa dell’associazione". E' il monito dei pm nel fermo che ha portato in carcere 180 persone per mafia. "La speditezza delle interlocuzioni, al riparo dai pericoli derivanti dall’organizzazione di incontri in presenza, ha di fatto – ed in presenza degli altri elementi strutturali dell’organizzazione Cosa nostra, quali, tra l’altro, l’applicazione delle sue regole storiche e la rigorosa suddivisione territoriale in mandamenti – temporaneamente ovviato all’assenza della commissione provinciale di Cosa nostra che, peraltro, come evidenziato, il 28 febbraio 2024, anche dal detenuto Pedalino Francesco, del mandamento di Santa Maria di Gesù, stenta a ricostituirsi perché ogni tentativo finora si è rivelato foriero di nuovi arresti (“non c’è più du cuosu ri trent’anni fa… se l’hannu fattu tre volte e tre volte al nascere della cosa hanno arrestato a tutti… trent’anni fa si faceva e non si sapeva niente … si faceva… ora invece sappiamo tutte cose”)"- dicono i magistrati della Procura guidata da Maurizio de Lucia -"L’esemplificazione delle interlocuzioni, invero, ha reso possibile, nel tempo, un maggiore coordinamento tra diversi mandamenti – del resto cementato, oltre che dall’appartenenza ai medesimi valori subculturali, dalla crescente comunanza degli interessi economici – i quali, pur non essendo ancora riusciti a ripristinare la struttura centrale di vertice, comunque riescono a relazionarsi e a perseguire strategie organiche e comuni, così avvantaggiando gli affari".