Mafia: Provenzano (Pd), 'Palermo punto riferimento internazionale lotta boss ma governo attacca Pm'

Palermo, 19 lug. (Adnkronos) – "Mi ha molto colpito come viene considerata Palermo in questo convegno. Magistrati venuti da molto lontano oggi, non solo per onorare la memoria di Falcone e Borsellino, testimoniano come questa città sia un punto di riferimento internazionale nella lotta alla mafia. Spiace constatare che questo accade mentre il Governo italiano, Meloni in testa, rivolge un attacco senza precedenti alla procura di Palermo.

La stessa procura che veniva esaltata ai limiti della strumentalizzazione nei giorni dell’arresto di Messina Denaro oggi, dopo inchieste che toccano il potere nazionale e regionale, viene denigrata e delegittimata. Tutto molto preoccupante, non per i magistrati palermitani che non hanno bisogno di difensori, ma per lo stato di diritto e la Costituzione”. Così, a margine del convegno transnazionale sul narcotraffico in corso al Palazzo di giustizia di Palermo il deputato Pd Giuseppe Provenzano.