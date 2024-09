Magi presenta il referendum sulla cittadinanza.

Riccardo Magi, il segretario di +Europa, ha dichiarato che è stato presentato un quesito referendario sulla cittadinanza alla Cassazione. L'obiettivo di tale quesito è di ristabilire il criterio di residenza legale ininterrotta di 5 anni in Italia come requisito per la presentazione della richiest...

Riccardo Magi, il segretario di +Europa, ha dichiarato che è stato presentato un quesito referendario sulla cittadinanza alla Cassazione. L’obiettivo di tale quesito è di ristabilire il criterio di residenza legale ininterrotta di 5 anni in Italia come requisito per la presentazione della richiesta di cittadinanza da parte di cittadini stranieri adulti. Magi invita tutti coloro che appoggiano una riforma sui criteri di concessione della cittadinanza italiana a firmare il referendum. Con tale proposta si punta a diminuire il periodo attuale di residenza legale ininterrotta in Italia da dieci a 5 anni, necessario per l’acquisizione della cittadinanza italiana.