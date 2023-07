Home > Video > Magnus, il cane terapeuta diventato una celebrità sui social Magnus, il cane terapeuta diventato una celebrità sui social

Lui è Magnus, il cane 'infermiere' che ha assistito giorno e notte il suo proprietario Brian Benson, in ospedale. La sua fedeltà è totale e non conosce alcun ostacolo e quando Bran è stato ricoverato per una grave forma di cardiomiopatia, il suo amico a quattro zampe non ha mai lasciato la struttura, accudendolo. Ma Magnus è dolcissimo anche a casa: ecco una serie di video spassosissimi pubblicati sul canale @magnusthetherapydog