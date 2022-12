Malore in palestra mentre si allena, morto 54enne

Malore in palestra mentre si allena, morto 54enne

Malore in palestra mentre si allena, morto 54enne

Malore in palestra mentre si allena, morto 54enne: polizia locale e carabinieri effettuano i rilievi dopo il terribile incidente in un momento di sport

Momenti terribili in Piemonte, dove un uomo accusa un malore in palestra mentre si allena, è morto un 54enne.

Sconcerto e dolore dopo la tragedia nei locali della Biogynny a Cuorgnè, dove l’uomo si è sentito male all’improvviso. Da quanto si apprende un 54enne è morto nella tarda mattinata del 21 dicembre 2022.

Malore in palestra, morto 54enne

La vittima è deceduta mentre si stava allenando nella palestra Biogynny a Cuorgnè, nel Torinese. I media territoriali spiegano che dopo il malore e l’allarme di clienti ed operatori sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e poi perfino un mezzo di elisoccorso.

Mezzo che purtroppo è ripartito vuoto dato che per il 54enne ormai non c’era più nessuna azione da intraprendere.

Sul posto polizia locale e carabinieri

Sempre i media locali spiegano che l’uomo abitava in un paese del circondario. Sul luogo della tragedia sono giunti a razzo anche gli agenti della polizia locale, a cui competono gli accertamenti del caso, con loro i carabinieri della stazione cittadina. La palestra ha dovuto chiudere per consentire l’intervento ed i rilievi di prassi e verrà riaperta non appena possibile.

Non è dato sapere al momento se in ordine al decesso sono stati disposti provvedimenti tanatologici dalla magistratura.