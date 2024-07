La 31enne Oriana Bertolino è morta a Malta, mentre faceva un’escursione su una scogliera. La donna è precipitata in mare con il quad.

Malta, 31enne italiana cade in mare col quad e muore

Oriana Bertolino, 31enne giocatrice di pallavolo di Marsala, in Sicilia, è morta mentre faceva un’escursione su una scogliera di Malta. La donna è precipitata in mare con il quad. Era sull’isola con un amico 47enne con cui stava effettuando la gita sulle scogliere di Wied il-Miela. Il conducente del quad ha perso il controllo del mezzo, ma è riuscito a mettersi in salvo, riportando solo lievi ferite. Si è trattato di un salto di oltre 25 metri, direttamente in mare. La polizia maltese ha definito “atroce” la morte della giovane donna. La vittima lavorava in un ambulatorio veterinario e sognava una carriera da allenatrice di pallavolo.

31enne siciliana morta a Malta: la dinamica dell’incidente

La polizia maltese ha riferito che il guidatore ha perso il controllo del quad probabilmente per un problema allo sterzo che gli ha impedito di cambiare direzione. Secondo le prime informazioni, la guida del gruppo di escursionisti, temendo di arrivare tardi e perdere il tramonto, avrebbe spinto tutti ad accelerare. La polvere sollevata e la scarsa aderenza avrebbero impedito alconducente di fermarsi in tempo prima della fine della scogliera. Il corpo della vittima è stato recuperato.