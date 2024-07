Erano da poco passate le ore 23 della serata di ieri, quando sull’Aurelia, in prossimità di Imperia, si è verificato un tremendo scontro tra una moto d’alta cilindrata e uno scooter. A bordo del primo dei due mezzi c’erano un uomo e una donna, e proprio quest’ultima ha avuto la peggio. La 60enne, finita sull’asfalto a diversi metri dal punto di impatto, è rimasta ferita gravemente.

Incidente a Riva Ligure, scontro tra moto e scooter: la dinamica

Un nuovo incidente stradale macchia di sangue la via principale della Liguria, l’Aurelia. Questa volta, lo scontro ha coinvolto una moto e uno scooter ed è avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 30 giugno. La dinamica del sinistro è ancora tutta da verificare, ma si sa che ad essere interessati sono stati i due mezzi a due ruote. In totale, sui due veicoli viaggiavano tre persone, tutte intorno ai 60 anni d’età. I tre sono rimasti feriti, in particolare la donna che era al posto del passeggero sulla motocicletta.

Incidente a Riva Ligure, scontro tra moto e scooter: i soccorsi

Poco dopo lo scontro, sul luogo del sinistro e ambulanze di Croce Verde Arma, Sanremo Soccorso e Croce Rossa di Sanremo, insieme al personale sanitario del 118. La donna, incosciente all’arrivo dei soccorritori, è stata trasportata al Borea dove i medici l’hanno sottoposta ad un intervento d’urgenza.