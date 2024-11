Una tromba marina avvistata a Palermo

Negli ultimi giorni, Palermo è stata colpita da un’ondata di maltempo che ha portato a fenomeni atmosferici estremi. Tra le segnalazioni più allarmanti, vi è stata l’osservazione di una tromba marina nei pressi dell’aeroporto Falcone Borsellino. Questo evento, documentato da diversi viaggiatori, ha destato preoccupazione e ha messo in evidenza la vulnerabilità della costa siciliana di fronte a tali eventi climatici. Le trombe marine, che si formano quando l’aria calda e umida incontra l’aria fredda, possono causare danni significativi, e la loro presenza vicino a zone abitate è sempre motivo di allerta.

Disagi nei trasporti a causa del maltempo

Il maltempo ha avuto ripercussioni anche sui trasporti aerei. Un volo della British Airways in arrivo da Londra Heathrow è stato dirottato a Catania a causa delle condizioni avverse. Fortunatamente, gli altri collegamenti aerei sono stati regolari, ma l’incidente ha evidenziato come le condizioni meteorologiche possano influenzare la mobilità e la sicurezza dei passeggeri. Le autorità aeroportuali stanno monitorando la situazione e si stanno preparando a eventuali ulteriori cambiamenti nei programmi di volo.

Allagamenti e interventi di soccorso

Le forti piogge hanno causato allagamenti in diverse zone di Palermo, in particolare nelle borgate di Sferracavallo e Mondello. Viale Regione Siciliana e via Ugo La Malfa sono state tra le aree più colpite, con segnalazioni di strade sommerse e automobilisti bloccati. I vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire in numerosi casi, effettuando soccorsi per liberare le persone intrappolate nelle loro auto. La situazione ha messo in evidenza la necessità di un miglioramento delle infrastrutture e della gestione delle acque piovane nella città, che spesso si trova a fronteggiare eventi meteorologici estremi.