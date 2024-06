È stata una notte di terrore a causa del maltempo quella tra il 29 e il 30 giugno per gli abitanti di Piemonte e Valle d’Aosta. Piogge torrenziali, grandine e venti quasi a livello di uragani hanno devastato il Nord/Ovest, colpendo in particolare la regione delle Alpi e delle Prealpi tra le due regioni. Sia in Piemonte che in Valle d’Aosta si contano danni gravissimi, con anche case scoperchiate.

Maltempo in Piemonte e Valle d’Aosta: ecco dove piogge e vento hanno fatto più danni

Il Piemonte e la Valle d’Aosta sono stete colpite da un’ondata terribile di maltempo. Le zone più colpite sono state quelle delle Alpi e delle Prealpi, dove piogge torrenziali, grandine distruttiva e venti dalle raffiche fortissime (anche superiori ai 120 km orari) hanno causato danni gravissimi. Sono state segnalate case con i tetti scoperchiati a Busano, nel torinese, a causa del forte vento che ha colpito la zona, mentre la grandine ha devastato, con chicchi dal diametro di 5 cm, le città di Cuorgnè, Rocca Canavese, Forno Canavese, Corio e Borgiallo.

Gravissimi danni sono stati registrati anche a causa delle frane provocate dal maltempo: Cogne e Cervinia sono rismaste totalmente isolate, in attesa che la conta dei danni possa far luce sul da farsi nella giornata di domenica 30 giugno. Le autorità non hanno per ora segnalato vittime, e hanno mobilitato i soccorsi che sono attivi su tutto il territorio.

Emergenza maltempo in Piemonte e Valle d’Aosta: i dati delle precipitazioni

Non solo una grandine devastante e venti fortissimi, Piemonte e Valle d’Aosta sono state colpite anche da precipitazioni straordinarie che hanno registrato dati eccezionali. In particolare, sono stati segnalati 191mm di pioggia cadute in solo otto ore all’Alpe Veglia; 176mm a Noasca; 161mm a Pecetto di Macugnaga; 147mm al Rifugio Zamboni Zappa; 145mm a Varzo.

A Cogne, che insieme a Cervinia è rimasta isolata a causa delle frane distruttive causate dal maltempo, i mm di pioggia caduti sono stati 133mm, mentre ad Alagna Valsesia 123mm; a Trasquera 113mm; al Lago di Paione superiore; a Forno Alpi Graie 111mm; a Larecchio 106mm e 102mm a Balme.

