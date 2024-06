Dopo l’allerta meteo diramata ieri per la giornata di oggi, martedì 25 giugno, in mattinata una tromba d’aria ha colpito la zona di Rovigo, soprattutto tra Adria e Cavarzere: grandine e bomba d’acqua hanno distrutto tetti e auto.

Tromba d’aria ed allagamenti

Il tornado avrebbe colpito Rovigo intorno alle 11:15, tanti i danni che si contano in città: soprattutto alle auto nel parcheggio del supermercato Aliper, in viale Porta Adige, colpite da pezzi del tetto di un capannone adiacente al negozio.

Dopo aver interessato il centro commerciale, la tromba d’aria si è spostata velocemente verso le frazioni di Boara Polesine, Cantonazzo e Granzette, continuando a provocare danni lungo il suo percorso.

Inoltre, sempre nelle ultime ore, una bomba d’acqua e grandine hanno causato danni anche in centro, ostruendo i tombini, arrivando ad un livello di 30 centimetri d’acqua per le strade di Rovigo. Persino i lampioni sono stati abbattuti dagli alberi caduti.

Le parole del governatore Zaia

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha pubblicato un video del tornado, offrendo alla comunità informazioni sulle zone maggiormente colpite dall’evento atmosferico:

“Una tromba d’aria si è abbattuta in Polesine questa mattina causando ingenti danni, tetti scoperchiati e allagamenti a Rovigo, prima di spostarsi velocemente verso Boara Polesine, Cantonazzo, Granzette e infine a Lusia e a Lendinara”.

Le autorità locali sono immediatamente intervenute per valutare i danni e coordinare le operazioni di soccorso. Squadre di vigili del fuoco, polizia e protezione civile sono al lavoro per ripristinare la sicurezza e assistere la popolazione colpita. Non sembrerebbero essere stati registrati feriti gravi al momento.