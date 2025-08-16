Doveva essere una giornata di festa e divertimento, invece si è trasformata in tragedia. Un albero è infatti crollato su un’auto a Ferrandina, in provincia di Matera: a bordo c’erano 4 ragazzi, uno di loro è deceduto.

Maltempo con epilogo tragico: albero crolla su gruppo di amici al picnic di Ferragosto

Stavano tornando dal picnic di Ferragosto, per quella che doveva essere una giornata di divertimento e relax.

Invece, si è trasformata in tragedia. Siamo a Ferrandina, in provincia di Matera, in Basilicata, quattro giovani erano a bordo di un’auto quando all’improvviso un albero si è abbattuto, a causa del maltempo, sulla vettura. Secondo le prime ricostruzioni, l’albero, per l’esattezza una quercia, è caduta a causa di un fulmine.

Maltempo, albero crolla su gruppo di amici al picnic di Ferragosto: un morto e tre feriti

Uno dei ragazzi a bordo dell’auto travolta da un albero a Ferragosto a Ferrandina a causa del maltempo è morto. Si chiamava Nicola Pipio e aveva 29 anni. Le altre tre persone a bordo sono state estratte vive dai Vigili del Fuoco, due di loro sono statti trasportati dal 118 all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, mentre il terzo avrebbe rifiutato il trasferimento. Nessuno dei tre sarebbe in pericolo di vita, anche se la ragazza, di 19 anni, è ancora in prognosi riservata dopo il trasferimento al Policlinico di Bari. Il sindaco di Ferrandina ha intanto proclamato il lutto cittadino nel giorno in cui si terrà il funerale del 29enne.