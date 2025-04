Maltempo in Italia: un quadro allarmante

La Pasqua di quest’anno si presenta sotto un cielo grigio e tempestoso, con il maltempo che colpisce duramente il Nord Italia, mentre il Sud riesce a godere di qualche raggio di sole. Le previsioni meteorologiche hanno avvertito di un’intensa perturbazione che ha portato piogge abbondanti e temperature in calo, creando non poche difficoltà per i cittadini e le autorità locali.

La piena del Po e le allerta in corso

La situazione è particolarmente critica lungo il fiume Po, che ha superato le città di Parma e Cremona, dove ha tracimato senza però causare danni gravi. Tuttavia, l’allerta rossa è stata attivata e la Protezione Civile è in stato di allerta, operando incessantemente anche durante il giorno festivo. Le autorità monitorano con attenzione anche i fiumi Lambro e Seveso in Lombardia, dove si registrano livelli preoccupanti.

Frane e smottamenti: un rischio costante

Le frane e gli smottamenti continuano a rappresentare un grave pericolo in diverse zone del Nord. A Castellamonte, 11 famiglie sono state evacuate a causa di frane che hanno reso le loro abitazioni inaccessibili. In Versilia, circa 150 persone sono rimaste isolate, mentre la strada per Pietrasanta è bloccata, creando disagi significativi per i residenti e i turisti. Anche in Liguria, la situazione è critica, con massi caduti sulla provinciale 51 a Volastra, rendendo necessarie operazioni di messa in sicurezza.

Rischio valanghe e attenzione alle montagne

Non solo le pianure, ma anche le montagne italiane sono sotto osservazione. Il rischio valanghe è elevato su tutto l’arco alpino, con le autorità che invitano alla massima prudenza per chi si trova in zone montane. Le condizioni meteorologiche avverse rendono le escursioni e le attività all’aperto estremamente pericolose, e si raccomanda di seguire le indicazioni delle autorità locali.