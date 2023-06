Maltempo: in Lombardia prosegue allerta gialla per rischio temporali

Milano, 3 giu.(Adnkronos) – Prosegue l'allerta gialla (rischio ordinario) emanata dal centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia per possibili temporali. L'instabilità meteo proseguirà infatti per tutta la giornata di domani, domenica 4 giugno. Il centro operativo comunale (coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.