La Protezione Civile emette allerta arancione in Sicilia e gialla in altre Regioni.

Allerta meteo in Sicilia

Giovedì scorso, la Sicilia è stata colpita da un avviso di allerta arancione a causa di un’imminente ondata di maltempo. Il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con gli enti locali, ha diramato l’allerta in previsione di forti temporali che si prevedono per il 15 maggio. Questa misura è stata adottata per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire eventuali danni causati dalle condizioni meteorologiche avverse.

Misure di sicurezza adottate

In risposta all’allerta, il Comune di Catania ha emesso un’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole, dei giardini pubblici, dei parchi e dei cimiteri. Questa decisione è stata presa per tutelare la salute e la sicurezza dei bambini e dei cittadini, evitando che si trovino all’aperto durante i temporali previsti. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione e sono pronte a intervenire in caso di emergenze.

Situazione nelle altre Regioni

Oltre alla Sicilia, altre cinque Regioni hanno ricevuto un’allerta gialla, che indica un livello di attenzione per possibili fenomeni meteorologici avversi. Le autorità regionali stanno collaborando con la Protezione Civile per garantire che le misure di sicurezza siano attuate e che i cittadini siano informati sui rischi. È fondamentale che la popolazione segua le indicazioni delle autorità e rimanga aggiornata sulle previsioni meteo.