Maltempo: Meloni mercoledì a Forlì con von der Leyen

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni sarà mercoledì a Forlì insieme alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e al governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini. L'incontro, a quanto si apprende, dovrebbe essere intorno alle 13 nella cittadina romagnola messa in ginocchio dall'alluvione di otto mesi fa, alluvione che costrinse la presidente del Consiglio a rientrare prima dal G7 ad Hiroshima e che portò in Emilia Romagna von der Leyen. Mercoledì mattina, intorno alle 9, la premier sarà invece a Bologna, nella sede della Regione Emilia-Romagna, per la firma di un nuovo accordo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.