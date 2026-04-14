Mancini elimina Inzaghi in Champions asiatica (e in contemporanea vince il campionato)

Mancini elimina Inzaghi in Champions asiatica (e in contemporanea vince il ca...

Mancini elimina Inzaghi in Champions asiatica (e in contemporanea vince il ca...

(Adnkronos) - Serata da sogno per Roberto Mancini. L'ex ct della Nazionale, tecnico dell'Al Sadd, ha vinto il derby italiano degli ottavi di finale della Champions League asiatica, superando a Gedda (in Arabia) l'Al Hilal di Simone Inzaghi. Per Mancini, successo per 4-2 ai rigori dopo il 3-3 matura...

(Adnkronos) – Serata da sogno per Roberto Mancini. L’ex ct della Nazionale, tecnico dell’Al Sadd, ha vinto il derby italiano degli ottavi di finale della Champions League asiatica, superando a Gedda (in Arabia) l’Al Hilal di Simone Inzaghi. Per Mancini, successo per 4-2 ai rigori dopo il 3-3 maturato tra regolamentari e supplementari. Decisivi gli errori dal dischetto dei francesi Benzema e Bouabre.

Nei quarti, il suo Al Sadd troverà ora i giapponesi del Vissel Kobe.

Curiosità. Nella serata di ieri, Mancini si è portato contemporaneamente a casa lo scudetto del Qatar dopo che i rivali dello Shamal, 2° in classifica a -5 dalla squadra dell’ex ct azzurro, ha perso alla penultima giornata in casa contro il Qatar Sc.

Svanite, dunque, le possibilità di rimonta. Mancini festeggia il 15° titolo vinto in carriera, in una serata da incorniciare.

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