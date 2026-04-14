Pier Ferdinando Casini ha parlato del ruolo italiano in questa situazione difficile ed ha commentato le parole di Trump rivolte a Papa Leone XIV.

La situazione politica mondiale è sotto gli occhi di tutti ed è normale che esponenti politici attivi nel passato ma ancora nell’orbita attuale si esprimano per dire la loro su quanto stia accadendo. Una delle firme più autorevoli è quella di Pierferdinando Casini che non ha mancato di toccare il caso Trump in una recente intervista.

Pier Ferdinando Casini, il ritorno sulla scena politica

Casini è tornato a far parlare di sè dopo diverso tempo lontano dalla politica, in veste diretta, dato che continua a ricoprire il ruolo di Presidente dell’Interparlamentare italiana, ruolo che è suo dal 2022.

Una voce come la sua, pacata ed allo stesso tempo autorevole non poteva non parlare di quanto stia accadendo nel mondo, inoltre dopo l’attacco di Trump nei confronti del Papa la politica italiana tutta si è sentita in dovere di parlare.

Chi se non Casini come volto ideale per dire un No secco a quanto dichiarato da Trump, un commento davvero fuori luogo e contro una figura che seppur non faccia politica ha un ruolo politico rilevante.

Trump forte con i deboli e debole con i forti

Pier Ferdinando Casini ha tracciato un identikit piuttosto lapidario su Donald Trump, definendolo – “forte con i deboli e debole con i forti” ovvero a suo dire incapace di stabilire veramente le gerarchie della superpotenza che comanda ed indirettamente sotto le grinfie di Netanyahu per la guerra in Iran.

Ha poi parlato delle frasi di Trump sul Papa definendole, come riportato da Il Messaggero, disgustose ed infine ha parlato della Premier Meloni, chiarendo che qualora dovesse prendere le distanze dalle politiche di Trump deve essere sostenuta.

Ha mantenuto il rigore centrista anche in questa occasione, mostrandosi equilibrato ed attento a pesare ogni parola ma allo stesso tempo lanciando un messaggio forte rispetto alla sua posizione.