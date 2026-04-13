Trump cancella su Truth un'immagine da messia dopo le critiche

Dopo un duro affondo contro Leone XIV, Trump ha condiviso su Truth un'immagine AI che lo rappresentava come un salvatore; la rimozione del post è arrivata in seguito alle proteste di vescovi, leader religiosi e parte della sua stessa base

La sequenza è stata rapida e simbolicamente forte: prima un attacco diretto al pontefice, poi la pubblicazione su Truth di un’immagine creata con intelligenza artificiale che ritraeva il presidente come una figura cristologica e infine la cancellazione del post dopo l’indignazione pubblica. Quel che era nato come messaggio politico è diventato subito un caso mediatico, con richiami alla blasfemia e richieste di rimozione provenienti da diverse componenti della comunità religiosa.

Il rischio di uno scontro istituzionale è aumentato per la concomitanza con dichiarazioni papali e con un periodo in cui la Santa Sede aveva moltiplicato gli appelli alla pace. La vicenda ha inoltre riacceso il tema dell’uso delle tecnologie generative nei messaggi politici e del confine tra satira, propaganda e offesa religiosa.

La dinamica del post e il suo ritiro

In pochi minuti il post su Truth ha attirato l’attenzione mediatica: dopo un lungo attacco verbale al Papa, il presidente ha condiviso un’immagine in cui appare con tunica bianca e rossa, la mano destra appoggiata sulla fronte di un malato e la sinistra da cui sembra irradiarsi una luce divina. L’istantanea era accompagnata da simboli patriottici come l’aquila e la bandiera, elementi che hanno mescolato linguaggio religioso e retorica nazionale. A seguito delle polemiche l’immagine è stata rimossa: la decisione è stata interpretata come una risposta alle pressioni arrivate da vescovi, gruppi cattolici e anche da alcuni sostenitori dello stesso leader politico.

Caratteristiche dell’immagine generata

L’opera, prodotta tramite intelligenza artificiale, mostrava accanto al presidente una dottoressa, un esponente militare e figure in atteggiamento adorante, con sullo sfondo riferimenti iconografici come la Statua della Libertà. L’uso della tecnologia per creare un’immagine con valenza religiosa ha sollevato interrogativi etici: quando una rappresentazione diventa blasfema o offensiva per i credenti? E quali responsabilità hanno le piattaforme che ospitano questi contenuti?

Reazioni dalla Chiesa e commenti dei leader religiosi

La pubblicazione ha ricevuto critiche dure da parte di esponenti della Chiesa cattolica e di comunità evangeliche, che hanno definito l’immagine inappropriata e offensiva. Mons. Paul Coakley, presidente della Conferenza episcopale statunitense, ha ricordato che il Papa non è un avversario politico ma il Vicario di Cristo, sottolineando la natura spirituale del ministero pontificio. Inoltre, richieste di rimozione sono arrivate anche da figure religiose autorevoli, che hanno giudicato la rappresentazione non rispettosa dei simboli sacri.

Il ruolo dei cardinali e l’intervista su 60 Minutes

L’ondata di attenzione è stata alimentata anche dalla messa in onda di un segmento su 60 Minutes con i tre cardinali americani più noti — Cupich, McElroy e Tobin — che hanno difeso le scelte del Papa e le sue posizioni sulla pace. In quell’intervista il card. McElroy ha respinto la tesi della guerra giusta riguardo al conflitto preso in esame, mentre il card. Blase Cupich ha denunciato la tendenza a trasformare il dolore e la sofferenza in intrattenimento bellico. Il quadro mediatico ha così accresciuto la polarizzazione intorno alla figura del pontefice e alle critiche del presidente.

Il contesto dei richiami alla pace

Negli ultimi interventi pubblici il Papa aveva intensificato gli appelli contro la guerra: dalla domenica delle Palme fino al messaggio Urbi et Orbi di Pasqua, la parola chiave è stata la pace, con esortazioni a deporre le armi e a privilegiare il dialogo. In particolare in alcuni interventi — citati in diverse dichiarazioni — il pontefice ha invitato i governanti a fermarsi e a sedersi ai tavoli della mediazione, ribadendo che chi si richiama a Cristo non può sostenere la logica del conflitto.

La vicenda mette in luce come la sovrapposizione tra politica, religione e tecnologie digitali possa generare crisi repentine: l’uso dell’intelligenza artificiale per produrre immagini ad alto impatto simbolico apre nuove questioni sull’etica della comunicazione politica e sui limiti del discorso pubblico in presenza di simboli sacri.