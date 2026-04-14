Il gesto di accoglienza di una rider davanti alla Casa Bianca è stato il manifesto per promuovere la nuova legge sulle tasse derivanti dalle mance che sono state annullate dallo stesso Trump.

Donald Trump fa parlare di sè oltre per la discussione a distanza con Papa Leone XIV che ha monopolizzato l’opinione pubblica del mondo anche per un gesto relativo all’economia interna statunitense che lo pone nuovamente a distanza rispetto alla realtà che gli americani si trovano ad affrontare da quando è iniziata la guerra in Iran.

Trump e la de-tassazione sulle mance

La nuova frontiera di Trump per migliorare l’economia interna è la legge appena varata – no tax on tips – ovvero niente tasse sulle mance. Un sistema che permette a rider, fattorini e camerieri, che in Usa vivono con le mance di non vedersi tassati quei soldi.

Il modo migliore per mostrarlo alla nazione, come è nel suo stile, è stato farlo con un esempio concreto che è stato naturalmente filmato così da renderlo virale in tutto il mondo.

Ordine di McDonalds alla Casa Bianca

Trump infatti si è fatto filmare mentre riceveva un ordine da McDonalds, uno dei fast food preferiti del presidente, nella mente di tutti quando è andato al Fast Food durante la campagna elettorale a servire patatine, ed ha accolto la fattorina Sarah Simmons.

Il presidente USA ha notato la maglietta, recante la scritta “DoorDash Grandma” ed ha scambiato alcune parole con lei mentre riceveva l’ordine – un hamburger con delle patatine – svelando l’utilità di questa nuova legge, che permetterà agli USA di guadagnare milioni di dollari.

Di rincalzo una giornalista, come riporta TGCom24, ha chiesto se alla Casa Bianca si lascino mance, Trump ha tirato fuori 100 dollari e gli ha dati alla fattorina, replicando – “Grazie per avermelo ricordato” – portando di fatto Simmons, la fattorina, dentro lo studio ovale.