Un altro scandalo avvolge il mondo del cibo, in questo caso nell'occhio del ciclone è finita la nota catena di fast food che avrebbe utilizzato pollo scaduto.

Un inchiesta televisiva ha acceso i riflettori su un brand iconico della ristorazione veloce che ha anche negozi in Italia e che non rispetterebbe gli standard qualitativi per i prodotti che poi consegnerebbe ai clienti. Scopriamo cosa è successo in due diverse nazioni europee e se questo potrebbe accadere anche nel nostro paese.

Scandalo fast-food: la situazione italiana

Questa nota azienda di Fast Food ha anche negozi in Italia, per la precisione sono ad oggi circa 150 ma l’idea del brand è naturalmente espansionistica con il traguardo dei 200 locali lungo lo stivale entro il 2027.

Per raggiungere un tale obiettivo non basta acquistare immobili ma deve esserci anche un metodo di coerenza rispetto alla produzione dei piatti che poi i cittadini vanno a consumare.

Come riportato da The Social Post questa catena di negozi ha un target di pubblico prettamente giovane, con un’età che varia dai 16 ai 38 anni ed in particolare anche famiglie. Di conseguenza l’attenzione alla salute deve essere la priorità.

Pollo scaduto e rietichettato, i casi in Danimarca e Repubblica Ceca

Pollo scaduto, frigoriferi ammuffiti e mancanza di igiene, questo il quadro terribile che emerge da un‘inchiesta fatta dalla televisione danese ed in particolare dal programma Kontant nel giugno 2025.

Il filmato faceva vedere come venisse rietichettato pollo scaduto con date modificate in modo che potesse essere servito ai clienti del fast food.

A settembre 2025 il caso si è ripetuto anche in Repubblica Ceca, tramite un’indagine di un giornalista indipendente. Lì i locali sono oltre 140 e ben 1 locale su 3 non rispettava le condizioni igenico-sanitarie minime.

Questa situazione accende i riflettori anche sul nostro paese, al momento non sono emersi casi eclatanti ma è consigliabile una verifica così da capire qual’è la reale situazione della catena nel nostro paese.