Nel dl sicurezza, Salvini chiede lo sgombero immediato di tutte le abitazioni occupate abusivamente, sottolineando che la tutela della proprietà privata non può limitarsi alla sola prima casa. Ecco le sue parole intervenendo in collegamento a un evento organizzato da Confedilizia a Napoli.

Il piano casa e il recupero degli immobili inutilizzati

All’evento ha preso parte anche il ministro per le Politiche Ue, Tommaso Foti, che ha anticipato come sia in fase avanzata una revisione del sistema legislativo sugli sfratti. Foti ha spiegato che, grazie al Piano casa, sono stati mobilitati circa 4 miliardi di euro dai fondi di coesione per incentivare il recupero di immobili abbandonati.

Secondo le stime, tra 70 e 80 mila edifici non utilizzati potrebbero essere riportati all’uso abitativo grazie a un censimento che orienterà le Regioni su come intervenire. L’iniziativa, ha concluso Salvini, prevede incontri con le parti sociali: “Do appuntamento a te e alla delegazione che riterrai a dopo le Olimpiadi al ministero”, suggerendo come tempistica la settimana di Sanremo, quando “tutti pensano al Festival e noi possiamo parlare di casa”.

Dl sicurezza, l’avvertimento di Salvini: “Sgombero immediato di tutti gli immobili occupati”

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha annunciato la sua intenzione di includere nel prossimo decreto sicurezza, in arrivo in Consiglio dei ministri, l’immediato sgombero non solo della prima casa occupata abusivamente, come già previsto dalla legge, ma anche di tutte le altre case occupate senza autorizzazione. Intervenendo alla conferenza organizzativa di Confedilizia a Napoli, Salvini ha sottolineato che “il diritto alla proprietà privata e il diritto alla casa non può essere limitato alla prima casa” e che l’occupazione abusiva “è un reato, punto”.

Il ministro ha inoltre invitato il mondo della piccola proprietà a sostenere la misura, aggiungendo: “Se, con garbo ma efficacia, mi date una mano… faremmo, credo, un buon servizio”.