Un commerciante aveva sorpreso un giovane rubare nel suo negozio a Manfredonia, nel Foggiano, così ha iniziato a rincorrerlo per fermarlo e recuperare quello che gli era stato sottratto. Per Afzal Muhammad, il commerciante di 48 anni, è finita in tragedia: poco dopo l’inseguimento si è accasciato a terra, privo di sensi, ed è morto.

Manfredonia, commerciante muore mentre segue un ladro: l’appello del sindaco

Domenico La Marca, il sindaco di Manfredonia, ha così parlato dell’accaduto: “Afzal Muhammad aveva poco meno di cinquant’anni. Viveva e lavorava a Manfredonia con dignità e onestà da una decina di anni. Per inseguire uno o due ladri che avevano rubato nel suo negozio, il suo cuore non ha retto e quel sogno che l’aveva portato in Italia non è affondato nel mare, come accade a molti, ma si è fermato sulla piazza assolata della nostra cattedrale: Afzal è morto per un infarto. Lo conoscevo personalmente e ho apprezzato nel tempo la sua gentilezza e cortesia“. Il primo cittadino ha poi fatto un appello: “Spero vivamente che chi ha visto qualcosa sia disponibile ad aiutare le forze dell’ordine“.

Le parole di Adam, il figlio dell’uomo

Adam, il figlio del commerciante di appena 18 anni, ha dichiarato: “Sto soffrendo molto. Perdere mio padre così è un grande dolore“. Afzal Muhammad, stando a quanto raccontato dal figlio, era giunto in Italia 20 anni fa e a Manfredonia aveva aperto il suo negozio tra il 2010 e il 2011: “Mio padre ha avuto una vita difficile, mi ha sempre raccontato delle difficoltà per giungere in Italia e sognava per me una vita diversa“.

