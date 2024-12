La Legge di Bilancio 2025 stabilisce le linee guida per la gestione delle risorse pubbliche nell’anno successivo, includendo misure fiscali, spese e investimenti mirati a stimolare l’economia, ridurre il debito pubblico e garantire la sostenibilità delle finanze statali. Ecco i nuovi emendamenti inseriti nella Manovra.

Cosa aspettarsi con la Manovra 2025?

Tra i temi al centro del dibattito ci sono il taglio del cuneo fiscale, la semplificazione delle aliquote IRPEF e l’adozione di misure per garantire maggiore stabilità economica sia per i lavoratori autonomi che per quelli dipendenti. Tuttavia, tra i nuovi emendamenti del governo Meloni, c’è anche l’aumento delle tasse di imbarco per voli extra-UE: un incremento di 50 centesimi sull’addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri a partire da aprile 2025. La misura interesserà gli aeroporti italiani con un traffico annuale superiore ai 10 milioni di passeggeri. L’incremento dei ricavi derivante da questa misura è stimato in 5,33 milioni di euro per il 2025, considerando che la misura entra in vigore ad aprile, e 8 milioni per il 2026.

Si fa sempre più concreta la possibilità di allineare le indennità dei ministri non parlamentari a quelle dei ministri che ricoprono anche il ruolo di parlamentari, questa decisione di incrementare gli stipendi nei ministeri porta con sé non poche polemiche. L’intervento, che coinvolgerebbe anche i sottosegretari, potrebbe essere inserito in un emendamento presentato dai relatori alla Manovra.

Un’altra modifica alla Legge di Bilancio prevede il divieto per i membri del governo, parlamentari, europarlamentari e governatori di ricevere incarichi retribuiti da soggetti con sede legale fuori dall’UE. In caso di violazione, le somme percepite dovranno essere restituite all’Erario, con una multa pari all’importo non versato se il pagamento non avviene.

Manovra 2025 e il prelievo sulle scommesse online

Il governo starebbe preparando una disposizione in merito al prelievo sulle scommesse online per finanziare interventi infrastrutturali e la ristrutturazione degli stadi, mettendo a rischio la gara per le concessioni online del valore di 350 milioni di euro. Lo riferisce l’agenzia Agipronews.

“Non vi so dire se finalizzato o meno, ma ci sarà“, ha annunciato il sottosegretario all’Economia, Federico Freni.

Altre modifiche della Manovra 2025

Tra gli altri emendamenti, lo sgravio contributivo fino a 18 mila euro di reddito per le mamme lavoratrici autonome iscritte alle gestioni commercianti e artigiani; 94 milioni di euro per il Fondo per le dipendenze patologiche, istituito presso il ministero della Salute; e la revisione delle prestazioni in modalità semplificata per i malati oncologici.

Inoltre, la garanzia del Fondo mutui, fino a un massimo del 50%, non viene più concessa in via prioritaria, ma esclusivamente a giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, residenti nelle case popolari e a under 36.