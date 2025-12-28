Manovra: al via discussione generale alla Camera**

Roma, 28 dic. (Adnkronos) – Al via nell'Aula della Camera la discussione generale sulla legge di Bilancio già approvata al Senato, che proseguirà fino alle 19, quando è attesa l'apposizione della questione di fiducia da parte del Governo.
