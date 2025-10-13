Manovra: Bagnai (Lega), 'rottamazione non sarà per evasori'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "La rottamazione che propone la Lega e su cui si sta lavorando per l’inserimento in manovra sarà un grande aiuto per le persone oneste che realmente non hanno potuto pagare perché in difficoltà economiche. Non certo per chi pensava di evade...

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "La rottamazione che propone la Lega e su cui si sta lavorando per l’inserimento in manovra sarà un grande aiuto per le persone oneste che realmente non hanno potuto pagare perché in difficoltà economiche. Non certo per chi pensava di evadere le tasse e farla franca". Così il deputato della Lega Alberto Bagnai, presidente della commissione Enti Gestori, vicepresidente della commissione Finanze e responsabile del dipartimento Economia del partito.