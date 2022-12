Manovra: Calenda, 'non entriamo in maggioranza, decisione definitiva'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Non entriamo in maggioranza. E' una decisione definitiva. Sostegni ci possono essere su singoli provvedimento ma non sulla manovra o tanto meno sulla fiducia perchè che significherebbe entrare in maggioranza. Resta un giudizio molto critico sulla manovra ...

Roma, 2 dic.

(Adnkronos) – "Non entriamo in maggioranza. E' una decisione definitiva. Sostegni ci possono essere su singoli provvedimento ma non sulla manovra o tanto meno sulla fiducia perchè che significherebbe entrare in maggioranza. Resta un giudizio molto critico sulla manovra che è di galleggiamento, non ha dentro niente e ha un problema gigantesco sulla sanità. Ma il dovere dell'opposizione non è solo dire cosa non va bene, ma anche cosa si dovrebbe fare. Se riuscissimo ad ottenere, e credo che ci riusciremo, ad ottenere delle cose allora sarà un buon lavoro e ci saremo guadagnati lo stipendio".

Così Carlo Calenda a margine di un'iniziativa ad Ancona.