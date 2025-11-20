Manovra: Conte, 'governo delle tasse, nostro emendamento su reddito di cura'

Roma, 20 nov (Adnkronos) – "Abbiamo un nostro emendamento sul reddito di cura, a favore di coloro che assistono persone con disabilità gravi. Questo governo delle tasse non fa nulla per tagliare le tasse e per favorire le famiglie in difficoltà". Lo ha detto Giuseppe Conte a Napoli.
