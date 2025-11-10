Manovra: Conte, 'se Bankitalia e Istat la fanno a pezzi, governo si faccia domanda'

Manovra: Conte, 'se Bankitalia e Istat la fanno a pezzi, governo si facc...

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – "Non ve la racconteranno così. Ma è stato grazie al programma 'Gol' voluto dal M5S nel Governo Conte II con l’allora ministra Catalfo, e finanziato con i 209 miliardi del Pnrr che abbiamo ottenuto in Europa, che siamo riusciti a far tornare a lavorare 1,5 milioni di cittadini disoccupati, fragili e in difficoltà economica.

Persone che, in molti casi, avevano perso la speranza e per cui bisogna continuare a lavorare affinché abbiano contratti sempre più stabili". Lo scrive Giuseppe Conte sui social.

"In tale contesto, mi fa sorridere leggere oggi qualche ministro che chiede al M5S di mettere sul tavolo proposte concrete e non 'fantasie'. Abbiamo lasciato a Meloni e ai suoi 209 miliardi da spendere, oltre a misure che hanno fatto ripartire l’economia e il mercato del lavoro. Ma restiamo generosi: abbiamo proposte per aumentare i salari, tagliare le tasse e investire nelle imprese".

I"l problema è che queste vengono quotidianamente ignorate perché il Governo non vuole prendere i soldi da extraprofitti di banche e colossi energetici, tassazione più equa dei giganti del web, folle corsa al riarmo. Bankitalia e Istat non sono covi di pericolosi comunisti: se tutti fanno a pezzi le misure della legge di Bilancio forse premier e ministri dovrebbero porsi qualche domanda. E ammettere di aver fatto scelte sbagliate".