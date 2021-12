Manovra: Crippa, 'molte misure volute da M5S'

Roma, 30 dic. (Adnkronos) – “In questa manovra si trovano tante misure da noi volute, proposte e difese a cominciare dal Reddito di cittadinanza che parte del centrodestra ha attaccato pesantemente. Uno strumento di sostegno vitale e che ha permesso di prevenire alcuni degli effetti più devastanti della pandemia.

E non lo diciamo solo noi che l’abbiamo voluto. Lo ha detto l’Ocse, la Comunità di Sant’Egidio, Save the Children, la Caritas. Il miliardo in più previsto non servirà a aumentare gli assegni, ma a estendere la platea, perché nel frattempo, purtroppo, è cresciuto il numero dei poveri”. Lo ha affermato Davide Crippa, capogruppo del Movimento Cinquestelle alla Camera, nella dichiarazione di voto sulla legge di Bilancio.

“Siamo soddisfatti, poi, dell’esito finale del dibattito riguardante i bonus edilizi.

Anche quest’anno, però, non si è stati in grado di far vivere serenamente a imprese, professionisti e soprattutto cittadini, il passaggio delicato del mantenimento dei bonus, per una mancanza di programmazione. Ma sul Superbonus 110 per cento -ha detto ancora Crippa- abbiamo chiesto e ottenuto l’abbattimento del tetto Isee e gli interventi per le unifamiliari, che in piccoli Comuni non sono certamente le ville di Rockefeller. In questo senso, il Movimento ha mantenuto le promesse”.