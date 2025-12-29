Manovra: Fina (Pd), 'governo Meloni commissaria Abruzzo, nuovi tagli e tasse'

Roma, 29 dic. (Adnkronos) – "Il Governo Meloni commissaria l'Abruzzo! D’altra parte, hanno chiamato il provvedimento nazionale che ci riguarda 'salva Abruzzo'; ma salvarlo da chi? Visto che governano loro da 7 anni? Con la legge di bilancio nazionale l'unico risultato che Marsilio porta a casa è una norma che obbliga la Regione ad approvare un piano di rientro in poche settimane.

Avevano promesso risorse per salvare l’Abruzzo, e quindi per salvarlo da loro stessi, e invece il governo ha pignorato le risorse regionali. Con Meloni e Marsilio in Abruzzo abbiamo solo l'aumento delle tasse e zero risorse per il 2026". Così Michele Fina senatore e Tesoriere del Pd.