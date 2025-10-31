Manovra: Freni, 'nessun taglio, Schlein nostalgica delle forbici dem'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Temo che la segretaria del Pd, Elly Schlein, abbia letto il testo di una manovra di qualche anno fa, quando al governo c'era il centrosinistra, altrimenti non si spiega perché parla di tagli alle risorse destinate ai sindaci. La legge di bilancio per il ...

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – "Temo che la segretaria del Pd, Elly Schlein, abbia letto il testo di una manovra di qualche anno fa, quando al governo c'era il centrosinistra, altrimenti non si spiega perché parla di tagli alle risorse destinate ai sindaci. La legge di bilancio per il 2026 non toglie neppure un euro ai Comuni dato che non è prevista alcuna riduzione di spesa né tantomeno un nuovo contributo a loro carico".

Così, in una nota, il deputato della Lega e sottosegretario al ministero dell'Economia, Federico Freni.

"Basterebbe leggere le tabelle per capire che di tagli non c'è neppure l'ombra, ma forse la segretaria del Pd è nostalgica delle forbici che il suo partito ha utilizzato, purtroppo parecchio, a danno degli enti locali. Se poi il riferimento è alle opere pubbliche, Schlein può dormire sonni tranquilli: anche in questo caso nessun taglio, solo una rimodulazione delle risorse che è funzionale a spendere bene e ad evitare di accumulare residui che graverebbero sul bilancio", conclude.