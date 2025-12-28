Manovra: Governo pone fiducia alla Camera, domani chiama alle 20.20, voto finale martedì**

Roma, 28 dic. (Adnkronos) – Il Governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto la fiducia alla Camera sull'articolo uno della legge di Bilancio. In base a quanto deciso dalla Conferenza dei capigruppo, la chiama avrà inizio domani alle 20.20, con dichiarazioni di voto a partire dalle 18.40.
Quindi dalle 22 proseguirà la seduta notturna con l'esame degli ordini del giorno. La votazione finale avverrà entro le 13 di martedì 30 dicembre, con dichiarazioni di voto in diretta televisiva a partire dalle 11.