Manovra: Marattin, 'emendamenti Pld condivisi con Azione'

Roma, 14 nov (Adnkronos) – "Come Pld abbiamo depositato tre emendamenti alla Legge di Bilancio 2026 in Senato. Grazie ai senatori Carlo Calenda e Marco Lombardo per averli presentati e per condividerne lo spirito". Lo dice Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito liberaldemocratico.

"Il primo elimina gli inutili interventi su rottamazioni e pensioni e destina quelle risorse ad allargare fino a 60.000 euro annui la nuova aliquota del 33%, dando così un vero beneficio al ceto medio -spiega Marattin-.

Il secondo detassa completamente gli aumenti retributivi della contrattazione decentrata, perché è quella – e non la generica e parzialissima detassazione che ha fatto il governo – che serve per rendere più giusto e moderno il nostro sistema contrattuale. Il terzo dimezza le tasse per 5 anni a due o più microimprese che si fondono per crearne una con più di 15 dipendenti", conclude.