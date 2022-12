Manovra: Renzi, 'non c'è niente, buona solo per Tik Tok'

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Non c'è niente di strutturale nella manovra, è una roba buona per Tik Tok per l'elettorato di destra". Così Matteo Renzi a Controcorrente su Rete4. ...