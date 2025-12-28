Manovra: Silvestri, 'chiudono imprese e Amazon paga 2 per cento'

Roma, (Adnkronos) - “Le imprese italiane non riescono più a pagare le bollette e le tasse e molte sono costrette alla chiusura. Nel frattempo Amazon paga il 2% e se evade 3 miliardi il Governo gliene abbona 2,5. Con i soldi che si dovevano prendere da Amazon si poteva abbassare l’...

Roma, (Adnkronos) – “Le imprese italiane non riescono più a pagare le bollette e le tasse e molte sono costrette alla chiusura. Nel frattempo Amazon paga il 2% e se evade 3 miliardi il Governo gliene abbona 2,5. Con i soldi che si dovevano prendere da Amazon si poteva abbassare l’Iva per le botteghe storiche o finanziare i giovani che dovranno sostituire quelle arti e quei mestieri italiani tanto apprezzati all’estero".

Così Francesco Silvestri, deputato M5S.

"Ma i giovani -aggiunge- dovranno aspettare, proprio come quei 10mila ragazzi che potevano essere assunti tra le forze di Polizia. Ma c’è da fare un ponte, e quindi anche la Polizia può aspettare. Chi non può aspettare però sono le armi. Avete promesso tantissime cose, ma gli unici a godere della vostra manovra sono i grandi gruppi speculativi, le industrie delle armi e Amazon”.