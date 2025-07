Marche: domani a Fermo 200 amministratori locali con Onorato per sostegno a Ricci**

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – Domani, mercoledì 23 luglio, alle 17.30 all'hotel Royal di Lido di Fermo si terrà l’incontro “Cambiare le Marche, migliorare l'Italia” promosso da Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

E' il secondo appuntamento del progetto civico presentato un mese fa a Roma proprio da Onorato insieme agli assessori e ai consiglieri delle grandi città quali Milano, Napoli, Firenze, Roma e agli altri rappresentanti dai comuni medi e piccoli, da Fermo nelle Marche al sindaco di Quartu Sant’Elena in Sardegna.

"A meno di un mese dal lancio dell’iniziativa romana – si legge in una nota- , hanno già confermato la loro partecipazione al progetto nazionale più di 200 tra sindaco, assessori e consiglieri comunali e regionali, tutti eletti in liste civiche: da Bolzano a Salerno, da Monterotondo a Montepulciano, da Battipaglia ad Ortona, da Potenza a Bassano del Grappa, oltre alle grandi città come Roma, Milano, Firenze, Napoli e Bologna. L’evento di Fermo sarà anche l’occasione per promuovere la candidatura di Matteo Ricci alla presidenza della Regione Marche con ben tre liste civiche che lo sostengono nella coalizione larga del centrosinistra".