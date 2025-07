Marche: Picierno a Conte, 'rispetto per candidati Pd, nessuno giudice e censore'**

**Marche: Picierno a Conte, 'rispetto per candidati Pd, nessuno giudice ...

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – "Da 'avvocato del popolo' a capo del tribunale del popolo: Conte pretende di 'leggere le carte' sull’inchiesta che coinvolge Matteo Ricci e poi di emettere la sua personale sentenza. Il giustizialismo a corrente alternata del M5S — che difese Appendino da una condanna — ora si abbatte su un amministratore specchiato e stimato come Ricci".

Lo scrive sui social Pina Picierno del Pd.

"Un'alleanza non si costruisce sulla graticola di un presunto moralismo, e nemmeno su una presunta superiorità morale che non esiste, e proprio a nessuno è consentito di autonominarsi giudice e censore. Serietà, per favore: gli amministratori e i candidati del Partito Democratico meritano rispetto!".