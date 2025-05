Una marcia per chiedere giustizia e pace in Palestina, partendo da un luogo simbolo della memoria storica.

Un’iniziativa per la pace

Il 15 giugno, Marzabotto diventerà il palcoscenico di una marcia nazionale per Gaza, un evento che intende richiamare l’attenzione su una delle crisi umanitarie più gravi del nostro tempo. La sindaca Valentina Cuppi ha lanciato un appello accorato, invitando tutti a unirsi per “dire basta a un crimine contro l’umanità”.

Questo evento non è solo una manifestazione, ma un forte segnale di solidarietà verso il popolo palestinese, che sta affrontando una situazione drammatica.

La memoria storica come guida

Marzabotto, noto per la sua tragica storia legata alla strage nazista, è il luogo scelto per questa marcia simbolica. La scelta di questo sito non è casuale: rappresenta un monito contro l’odio e la violenza, un richiamo alla memoria storica che deve guidare le nostre azioni nel presente. Cuppi, insieme a diverse associazioni e movimenti, ha sottolineato l’importanza di non rimanere indifferenti di fronte alle atrocità che si stanno verificando a Gaza.

Uniti per la pace

La mobilitazione è sostenuta da un ampio schieramento di organizzazioni, tra cui Anpi, Cgil, Arci e molti altri. Il segretario nazionale dell’Anpi, Gianfranco Pagliarulo, ha espresso il suo sostegno, evidenziando l’importanza di manifestazioni simili per la pace in Medio Oriente. Anche Yassine Lafram, presidente dell’Ucoii, ha richiamato l’attenzione sulla drammaticità della situazione, paragonando gli eventi attuali a quelli vissuti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Iniziative di sensibilizzazione

Per far comprendere la realtà di Gaza, durante le preghiere del venerdì, verrà lanciato un “allarme antiaereo” nella moschea di Bologna, un’iniziativa che mira a far vivere ai fedeli un momento di riflessione profonda. Alessandro Bergonzoni, attore e attivista, ha dichiarato: “Dobbiamo essere responsabili. Non possiamo ignorare ciò che accade a Gaza”. Questo gesto simbolico si estenderà anche a diverse scuole di Bologna, coinvolgendo i giovani in un dialogo sulla pace e la giustizia.

Un evento di grande rilevanza

Alla marcia parteciperanno figure di spicco, tra cui il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e il rettore dell’Università per stranieri di Siena, Tomaso Montanari. La presenza di eurodeputati e giornalisti sottolinea l’importanza di questo evento, che non è solo una manifestazione locale, ma un richiamo globale per la pace e la giustizia. La marcia di Marzabotto rappresenta un’opportunità per tutti noi di alzare la voce contro l’ingiustizia e di unirci in un appello collettivo per la pace.