Marco Togni: "Pago la pensione agli anziani giapponesi"

“Quando pago la pensione in banca, in pratica sto pagando la pensione agli anziani giapponesi, che sarebbe anche una cosa giusta”. Ma allora come mai il tiktoker Marco Togni si mostra infuriato da questa cosa? “Vicino alla banca c’è un campo dove ci sono gli anziani che giocano a golf: se una persona è superattiva perché devo pagargli la pensione?”