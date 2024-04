Mare, Amm. Carlone: digitalizzazione transizione necessaria

Roma, 10 apr. (askanews) - "La digitalizzazione è una transizione necessaria perchè permette di velocizzare i processi. Le navi devono stare nei porti il meno possibile per rispondere alle esigenze della logistica ed abbiamo già avviato lo sportello unico per le pratiche arrivi e partenze ed ora ...

Roma, 10 apr. (askanews) – “La digitalizzazione è una transizione necessaria perchè permette di velocizzare i processi. Le navi devono stare nei porti il meno possibile per rispondere alle esigenze della logistica ed abbiamo già avviato lo sportello unico per le pratiche arrivi e partenze ed ora stiamo sviluppando il progetto europeo che vedrà entro il 2025 la possibilità per le navi di parlare con un solo interlocutore a livello europeo”.

Così il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Nicola Carlone, in occasione del terzo Summit Nazionale Blue Forum sull’economia del mare, a Gaeta.