Mariasofia Federico, la new entry della Rocco Siffredi Academy, spiega la reazione dei genitori alla notizia

“Loro mi hanno obbligato a parlarne per far presente pubblicamente che sono sempre stati contro questo mondo e che non mi supportano affatto”: Mariasofia Federico, appena entrata nella crew della Rocco Siffredi Academy, parla sui social della reazione dei genitori alla notizia della sua nuova carriera intrapresa