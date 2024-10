Il giudizio positivo sul governo

Marina Berlusconi, presidente di Fininvest, ha recentemente espresso un giudizio positivo sull’operato del governo durante un evento a Roma. Secondo lei, l’esecutivo ha lavorato per mettere in sicurezza i conti pubblici e ha dimostrato serietà in politica estera, ispirandosi ai valori dell’europeismo e dell’atlantismo. Queste azioni, a suo avviso, hanno avuto un impatto positivo sull’economia, come dimostrano i dati recenti: la Borsa è in crescita e lo spread è diminuito. Berlusconi ha sottolineato l’importanza di un governo stabile e performante, affermando: “A me interessa una sola cosa: che il governo in carica sia stabile e faccia bene”.

Le posizioni sulla tassazione e l’economia

Durante il suo intervento, Marina Berlusconi ha anche affrontato il tema della tassazione degli extraprofitti, esprimendo una posizione critica. Ha definito questa logica come demagogica e dannosa per il mercato, ma ha riconosciuto che il provvedimento del governo potrebbe essere condivisibile. Ha evidenziato l’importanza di tutelare la credibilità del sistema creditizio e ha apprezzato la decisione di destinare le risorse ricavate a settori in difficoltà, come la sanità. Questo approccio pragmatico riflette la sua volontà di sostenere un’economia in crescita, pur mantenendo una visione critica su alcune politiche fiscali.

Diritti civili e maternità surrogata

Marina Berlusconi ha anche toccato il tema dei diritti civili, affermando che non dovrebbero essere considerati né di destra né di sinistra, ma piuttosto come questioni di civiltà e umanità. Ha espresso la necessità di un cambiamento che richiede tempo e ha sottolineato l’importanza della politica nel fornire risposte a una società in evoluzione. Inoltre, ha dichiarato di sentirsi più vicina alla sinistra di buon senso su questi temi, evidenziando la necessità di un dialogo costruttivo. Tuttavia, ha preso una posizione netta contro la maternità surrogata, affermando che non dovrebbe trasformarsi in una mercificazione del corpo femminile. Questo punto di vista riflette la sua identità di liberale berlusconiana, che cerca di bilanciare valori tradizionali con le esigenze moderne.