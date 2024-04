Marina: Mattarella, 'un saluto a Nave Vespucci, importante aver doppiato Capo Horn

Accra, 6 apr. (Adnkronos) - "Un messaggio di saluto per Nave Vespucci che ieri è passata dall'Oceano Pacifico all'Atlantico, doppiando Capo Horn, evento di grande importanza per un veliero, fatto con grande maestria, a dimostrazione della capacità di Nave Vespucci e dell...

Accra, 6 apr. (Adnkronos) – "Un messaggio di saluto per Nave Vespucci che ieri è passata dall'Oceano Pacifico all'Atlantico, doppiando Capo Horn, evento di grande importanza per un veliero, fatto con grande maestria, a dimostrazione della capacità di Nave Vespucci e della nostra Marina militare". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine della visita alla Nave Bettica, ultima tappa del suo viaggio in Ghana.