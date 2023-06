Home > Video > Mario Riberi: "Non si ironizza sulla morte" Mario Riberi: "Non si ironizza sulla morte"

"Posso capire l'ironia su tutto ma non sulla morte di una persona. Non ho mai votato Berlusconi, l'ho sempre combattuto ma di fronte ad una persona che non c'è più non mi metto a fare queste pagliacciate ridicole". Mario Riberi (@marioriberi1) ha deciso di commentare su TikTok il video di una ragazza che festeggia la morte di Silvio Berlusconi