Marisa Laurito: un’icona della televisione italiana

Marisa Laurito è senza dubbio uno dei volti più amati della televisione italiana. La sua carriera, costellata di successi e riconoscimenti, l’ha resa un simbolo di allegria e spontaneità. Oggi, la Laurito è stata ospite nel programma È sempre mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici, dove ha condiviso aneddoti della sua vita e della sua carriera, rivelando un lato inedito della sua personalità.

Un’intervista che sorprende

Durante la puntata del 16 gennaio, Antonella Clerici ha saputo condurre un’intervista che ha messo in luce non solo la carriera di Marisa, ma anche il suo approccio alla vita e alla cucina. La Laurito ha parlato con sincerità e ironia, svelando un aspetto poco conosciuto: la sua passione per il cibo di qualità. “Odio mangiare male perché è tutto grasso inutile”, ha affermato con un sorriso, sottolineando l’importanza di scegliere piatti che non solo soddisfano il palato, ma che sono anche salutari.

La cucina come forma d’arte

Marisa Laurito ha sempre considerato la cucina come una forma d’arte, un modo per esprimere la propria creatività e il proprio amore per la tradizione culinaria italiana. Nel corso della trasmissione, ha avuto l’opportunità di riscoprire ricette che fanno parte della sua infanzia, condividendo con il pubblico la gioia di cucinare e di mangiare bene. La sua partecipazione ha portato un’energia contagiosa nello studio, facendo divertire non solo Antonella Clerici, ma anche tutti i telespettatori a casa.

Un legame speciale con il pubblico

La presenza di Marisa Laurito a È sempre mezzogiorno ha dimostrato ancora una volta il forte legame che l’attrice ha con il pubblico italiano. I social media si sono riempiti di