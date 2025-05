Un omicidio che scuote Legnano

Il tragico omicidio di Vasilica Potincu, una donna romena di 35 anni, ha scosso la comunità di Legnano, in provincia di Milano. La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di indignazione e tristezza tra i residenti, che si sono uniti nel cordoglio per la vittima.

Vasilica, madre di famiglia, era conosciuta per la sua gentilezza e il suo impegno nella comunità. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile, non solo nella sua famiglia, ma anche tra gli amici e i conoscenti.

Il marito si consegna ai carabinieri

Oggi, il marito di Vasilica, un uomo di 37 anni e autotrasportatore, si è presentato spontaneamente ai carabinieri a Brescia. La sua decisione di costituirsi è avvenuta in un contesto di grande tensione, poiché era ricercato per altri reati commessi in Romania. Durante l’interrogatorio, l’uomo ha dichiarato di non avere alcun legame con l’omicidio della consorte, sostenendo la sua innocenza. Questa affermazione ha sollevato interrogativi e ha portato gli inquirenti a esaminare attentamente la sua versione dei fatti.

Indagini in corso

Le indagini sull’omicidio di Vasilica Potincu sono in pieno svolgimento. Gli investigatori stanno raccogliendo prove e testimonianze per chiarire le circostanze della morte della donna. La comunità di Legnano è in attesa di risposte, mentre gli inquirenti cercano di fare luce su un caso che ha colpito profondamente la cittadinanza. La polizia sta esaminando anche eventuali collegamenti tra il marito e il delitto, nonostante le sue dichiarazioni di estraneità. La situazione rimane tesa, e la ricerca della verità è fondamentale per garantire giustizia a Vasilica e alla sua famiglia.